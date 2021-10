Travagliato, tenta di strozzare la moglie che scopre il tradimento on line

(red.) Approderà nelle aule dei tribunale di Brescia una vicenda di violenza domestica in cui si è sfiorato l’ennesimo femminicidio.

A salire sul banco degli imputati il prossimo 23 novembre, con l’accusa di tentato omicidio, un 40enne, sposato e residente con la moglie, coetanea, a Travagliato, nel bresciano.

La coppia, con un rapporto travagliato e burrascoso, raggiunge l’apice della discordia quando la coniuge viene a sapere che il compagno, dal quale ha avuto tre figli, aveva allacciato una relazione extraconiugale virtuale con una donna pugliese. I due amanti non si erano mai conosciuti di persona, ma la donna stava pensando di trasferirsi nel bresciano per vivere con il 40enne, di professione guardi giurata.

A scoprire la tresca il marito tradito che aveva telefonato alla moglie del 40enne per raccontare come stavano le cose.

Ne è quindi scaturita una lite violenta, alla presenza di uno dei figli della coppia, e la guardia giurata ha messo le mani al collo della donna, tentando di soffocarla. Il tempestivo intervento dei carabinieri, allertati dalla donna, ha permesso che l’aggressione non degenerasse fatalmente. I segni sul collo però era inequivocabili e l’uomo è stato arrestato.

Dopo la custodia in carcere a Brescia per un anno, l’uomo ha ottenuto i domiciliari a casa della madre, in Campania, da cui dovrà fare rientro per prendere parte al processo.