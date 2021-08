Maltrattamenti in famiglia, in carcere 38enne di Darfo

(red.) I carabinieri della stazione di Darfo Boario Terme hanno eseguito una misura cautelare in carcere emessa dall’Ufficio Esecuzioni penali della locale Procura della Repubblica traendo in arresto un 38enne, disoccupato, censurato, che è stato condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia.