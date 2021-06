Vergogna nel Bresciano, gattini lanciati da un’auto in movimento

(red.) L’associazione Telfono Difesa Animali, con sede presso la Cascina Gruccione sul Monte Netto, nel comune di Capriano Del Colle, ha raccontato l’ennesima brutalità avvenuta ai danni di due cuccioli indifesi.

“Documentiamo un episodio terribile accaduto a Maclodio (Brescia)”, spiegano in una nota i volontari. “Nei pressi di una rotonda stradale sono stati lanciati da un’auto in movimento 2 gattini. Per il gattino di sinistra purtroppo non c’è stato nulla da fare, perché travolto da un automezzo pesante che seguiva. Il piccolo a destra è stato trovato terrorizzato dopo un giorno e sembra non aver riportato traumi. Ora chiedetevi: chi sono le bestie in questa storia di ignoranza, cinismo e violenza?”. Davvero una bella domanda, dalla risposta scontata, sulla quale riflettere.