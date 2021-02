Senza mascherina e ubriachi, seminano scompiglio in bar di Edolo

(red.) I protagonisti del brutto episodio che si è consumato nel pomeriggio di San Valentino in un bar nel pieno centro di Edolo (Brescia), sono due fratelli di origine marocchina, entrambi pregiudicati e residenti a Berzo Demo (Bs).

Dopo essere entrati all’interno del locale, si sono avvicinati a un bambino di tre anni. Il papà del minore, notato che i due erano ubriachi, li ha invitati ad indossare la mascherina, visto che ne erano sprovvisti. Il fatto di essere stati ripresi ha mandato su tutte le furie i due soggetti. E’ nata, quindi, una lite, subito degenerata in quanto i due fratelli, nel frattempo usciti, hanno iniziato a lanciare sedie e tavolini contro la vetrata del bar.

Il titolare e alcuni clienti, impauriti dal loro fare minaccioso, si sono chiusi a chiave all’interno, contattando il 112. Sul posto sono giunte, poco dopo, tre pattuglie di Carabinieri. Anche nei confronti dei militari la loro ira non si è placata. Gli operanti sono stati minacciati, ingiuriati e spintonati dai due che non volevano essere controllati e pretendevano di rientrare a casa come se nulla fosse successo. Entrambi sono stati accompagnati presso il Comando Stazione di Ponte di Legno e tratti in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dovranno rispondere anche dei danni arrecati all’esercizio commerciale.

Dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza presso il Comando Compagnia di Breno, sono stati trasferiti in Tribunale a Brescia per presenziare all’udienza di convalida.