Brescia, maltratta compagna e non rispetta divieti. Finisce in carcere

(red.) Nelle ore precedenti a venerdì 6 novembre per un uomo sono scattate le manette da parte delle Volanti della Polizia di Stato di Brescia per aver ripetutamente aggirato il divieto di avvicinarsi alla compagna. Nei confronti dell’uomo violento la misura era scattata lo scorso giugno nel momento in cui la donna aveva denunciato i numerosi episodi di maltrattamenti subiti.

Peccato che nei mesi successivi quel divieto sia stato di fatto considerato come un optional da parte dell’uomo. Così per lui è scattato l’arresto in seguito a un’ordinanza aggravata firmata dal giudice. E l’uomo è stato condotto nel carcere di Canton Mombello, in città.