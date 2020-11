Bracconaggio, minacce ad attivista bresciano del CABS

(red.) “Se qualcuno crede di averci intimidito e fare così allentare la nostra attività antibracconaggio nel bresciano, si sbaglia di grosso”. Questo il commento del CABS, l’associazione di volontari specializzata in antibracconaggio, dopo che una lettera di minacce è stata recapitata presso l’indirizzo privato di un attivista impegnato proprio in una delle zone della provincia di Brescia particolarmente afflitta dalla caccia di frodo. Molto pesanti i “consigli” rivolti ai familiari dell’attivista.

“Si tratta di una missiva dai contenuti gravi e squallidi – ha dichiarato Andrea Rutigliano, responsabile CABS Italia – che dimostra la vigliaccheria di chi, evidentemente, deve essere abituato a violare la legge. Il tutto verrà denunciato ai Carabinieri affinché sia possibile individuare l’autore delle pesanti intimidazioni“.

Il CABS è impegnato fin dagli anni ottanta in provincia di Brescia per contrastare la diffusissima piaga del bracconaggio in danno ai migratori alati. Sono numerose decine di migliaia le orrende e dolorose trappole fatte sequestrare dagli attivisti del CABS. Moltissimi i cacciatori di frodo denunciati anche grazie alla collaborazione con i Carabinieri Forestali.

“Siamo particolarmente vicini agli attivisti italiani – ha affermato Alexander Heyd, direttore del CABS internazionale – i quali, invece di essere premiati per l’importante azione di difesa dell’avifauna migratrice, devono ricevere ostilità continue che, in questo caso, si sono tramutate in una inquietante missiva di minacce”.

Quanto avvenuto ora viene considerato dal CABS come un’ulteriore prova della carenza di incisività nella lotta al bracconaggio da parte delle autorità governative. La provincia di Brescia non a caso è uno dei sette hot spots del bracconaggio italiano individuato dal Ministero dell’Ambiente. Peccato che l’apposito piano contro la caccia di frodo, redatto dallo stesso Ministero, sia rimasto sostanzialmente inattuato. “Non solo – ha concluso il CABS – tale piano è servito a convincere le autorità di Bruxelles a chiudere il fascicolo EU Pilot che era stato inoltrato alle autorità italiane e di fatto rappresentante un’anticipazione della procedura d’infrazione. L’accusa era quella di non avere tutelato l’avifauna così come previsto da precise disposizioni comunitarie. Nella vita reale, purtroppo, le cose continuano ad andare male, ora finanche con gravi lettere di minacce in danno di chi si batte in difesa dall’avifauna protetta e della legalità”.