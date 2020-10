Coccaglio, sberle e pugni in piazza alla conviente: in manette

(red.) Ha raggiunto la propria convivente nella piazza del paese di Coccaglio e – stando alle testimonianze – l’ha presa a spintoni, sberle, calci e pugni. Aveva addosso tanta rabbia che non si è fermato neppure quando ha visto arrivare gli agenti della Polizia Locale, chiamati da alcuni passanti i quali, dopo aver assistito alla scena, avevano lanciato l’allarme.



E’ accaduto venerdì 9 ottobre intorno alle 13 in piazza Don Botti, nel pieno centro della località della Franciacorta nei pressi della chiesa di Santa Maria Nascente. La donna, 40 anni, è stata presa a pugni in faccia e calci in diverse parti del corpo, all’addome e alla schiena, da parte del convivente, un 35enne del paese già conosciuto dalle forze dell’ordine.



Sul posto sono arrivate due pattuglie, ma la vista delle divise non è bastata a fermare la rabbia dell’uono, che ha continuato a inseguire e colpire la compagna.

Gli agenti hanno dovuto usare le maniere forti per allontanare e mettere al sicuro la vittima, fermare e immobilizzare il convivente violento. Per lui è scattato l’arresto e una denuncia: dovrà rispondere per direttissima delle accuse di violenza di genere e resistenza a pubblico ufficiale.