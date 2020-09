Offlaga, marito ubriaco maltratta la moglie. Lei lo fa arrestare

(red.) Una nuova pesante situazione di violenza domestica tra le mura di casa ha portato i carabinieri bresciani della stazione di Manerbio a raggiungere Offlaga, nella bassa. Nei giorni precedenti a lunedì 7 settembre un uomo di 36 anni di origine marocchina era tornato per l’ennesima volta ubriaco in casa e iniziando a vessare e maltrattare la moglie. Un comportamento che andava avanti da tempo e che ha portato la stessa donna a rifugiarsi in casa dei vicini.

Da qui ha chiesto l’intervento dei militari che hanno notato il comportamento violento dell’uomo, minaccioso, continuando a lanciare angherie contro la compagna e indotto dai fumi dell’alcol. Nei suoi confronti sono scattate le manette per maltrattamenti e il giudice delle indagini preliminari ha convalidato l’arresto, decidendo per i domiciliari che l’uomo dovrà scontare in casa dei genitori prima del processo.