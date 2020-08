Vezza d’Oglio, trascina la ex fuori dal bar dove lavora. Arrestato

(red.) Il territorio della provincia di Brescia è costretto a registrare nuovi casi di violenza, persecuzione e stalking nei confronti di una donna. L’ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto l’altro giorno, sabato 1 agosto, a Vezza d’Oglio, in Valcamonica, che in questo periodo è frequentato dai turisti appassionati di montagna. Un uomo di 36 anni di Ponte di Legno e la compagna di 35 erano stati insieme per un certo periodo a Varese prima di tornare nella valle bresciana. Ma in seguito il rapporto tra i due si era deteriorato inducendo la donna a rompere la relazione.

Tuttavia lui, incapace di capire che quel rapporto ormai era finito, ha continuato a perseguitare l’ex con minacce, telefonate e insulti. Tanto da indurre la scorsa settimana la donna a denunciare alle forze dell’ordine quegli atteggiamenti. La situazione è precipitata proprio sabato quando l’uomo si è presentato al bar dove l’ex compagna lavora. Questa, vedendo che l’uomo era alterato e in preda a una crisi nervosa, si era rifugiata in bagno.

Ma il 36enne non ci ha pensato due volte a raggiungerla, portarla fuori dal bagno e pare persino a trascinarla per i capelli verso l’esterno del locale davanti ai presenti scioccati per quanto stava accadendo. Mentre lei veniva difesa dai turisti, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale che hanno arrestato l’uomo per atti persecutori e ora in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida.