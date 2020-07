Rissa notturna, chiusura forzata per il “Madai Exotic” di Desenzano

(red.) Il Questore di Brescia, in relazione all’intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Desenzano d/G nella notte tra sabato e domenica per l’episodio di accoltellamento di una persona a seguito di aggressione e contestuale ferimento di un secondo soggetto, ha disposto la sospensione dell’attività del locale “Madai Exotic” sito in via Pilandro 16 a Desenzano.

In particolare, gli accertamenti espletati hanno rilevato che la gestione della sicurezza all’interno del locale non fosse adeguata e, vista la necessità di adottare dei provvedimenti utili ad evitare qualsiasi nuova possibile tensione, hanno richiesto un intervento rapido e necessario al fine di tutelare la sicurezza pubblica.

L’adozione del decreto non ha scopo sanzionatorio ma, attraverso la temporanea chiusura del locale, ha la finalità di impedire il ripresentarsi di episodi similari. Alla luce di ciò, il Questore ha disposto la sospensione dell’attività per un periodo di 30 giorni (ex art. 100 T.U.L.P.S.).