Brescia, scappa dal compagno violento e si fa ricoverare

(red.) In questo periodo di emergenza sanitaria da coronavirus in cui si è obbligati a restare in casa, le convivenze sono spesso messe a dura prova. Tanto che a livello statistico si nota come le richieste di aiuto ai centri antiviolenza si siano ridotte, se non crollate. Eppure, purtroppo, gli atteggiamenti di violenza vanno avanti e le donne, a contatto con i loro mariti o compagni hanno paura a denunciare.

Ma giovedì sera 16 aprile, come dà notizia il Giornale di Brescia, una donna ha trovato il coraggio di uscire dall’abitazione nel bresciano e riuscendo con il cellulare a chiamare i soccorsi per farsi portare in ospedale. Qui si è mostrata in lacrime e con ferite derivanti dalla violenza domestica.

La donna, che versa in una situazione di fragilità, è riuscita a farsi ricoverare in un letto del reparto psichiatrico per non dover tornare a casa dal compagno violento. Ora dovrà valutare se denunciare l’uomo e capire come muoversi per il futuro.