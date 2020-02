Pontoglio, picchia la compagna dopo la madre: arrestato

(red.) Era stato manesco con la madre e ora anche con la compagna. E’ ricaduto nell’orrendo vizio un uomo che nelle ore precedenti a venerdì 14 febbraio è stato arrestato e portato nel carcere di Canton Mombello, a Brescia. La dinamica accade a Pontoglio, in provincia, dove l’uomo insieme alla compagna era riuscito da qualche settimana a stanziarsi in una casa popolare.

Ma evidentemente i rapporti con la donna e il proprio pessimo modo di fare avevano indotto il violento ad alzare le mani contro di lei. I carabinieri hanno incassato la denuncia nel momento in cui la vittima era andata in ospedale per farsi medicare le ferite riportate nella violenza. E per l’uomo sono scattate le manette e la detenzione dietro le sbarre.

Lui, come detto, non è nuovo a questo genere di episodi visto che già nel 2019 era stato allontanato dalla casa in cui viveva con l’anziana madre e per maltrattamenti in famiglia. In seguito aveva peregrinato con la compagna alla ricerca di altre sistemazioni.