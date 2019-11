Violenza donne, 500 interventi in un anno. L’appello dei Cc

(red.) Nel mese di novembre dedicato al contrasto di ogni forma di violenza contro le donne, un messaggio è arrivato anche dai carabinieri. Ieri, martedì 26 novembre, il comandante provinciale di Brescia Gabriele Iemma insieme ai colleghi di varie compagnie e stazioni ha chiesto alle vittime di rivolgersi sempre di più ai militari per denunciare episodi di violenza subita. Tanto che nel 2019 in corso, dall’inizio dell’anno, sono stati 500 gli interventi messi in campo e di cui 431 dai carabinieri.

E il fatto che il dato sia molto alto fa pensare in positivo nell’idea che più donne trovano il coraggio di denunciare e rivolgersi all’Arma. Dal punto di vista delle operazioni, si parla di 47 arresti, 50 divieti di avvicinamento emessi, 27 collocamenti in strutture protette, emessi 6 divieti di dimora, 5 ammonimenti e 27 allontanamenti dalla casa familiare. Quest’ultima, soprattutto, è una misura importante perché evita alle donne vittime di violenza di lasciare le loro abitazioni e il rischio di separarsi dai propri figli.