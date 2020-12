Iniziativa di Trenord in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità. Il video racconta il viaggio di Sebastian, ragazzo affetto da distrofia muscolare che ogni giorno in battello e poi in treno parte dalle rive di Monte Isola per raggiungere Sulzano e, da lì, Brescia. Nella storia raccontiamo come il Servizio disabili di Trenord lavora ogni giorno per supportare i passeggeri nell’organizzare un viaggio in treno accessibile a tutti.