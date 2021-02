(red.) Venerdì notte si è verificato un incendio in un allevamento intensivo. Il rogo si è sviluppato in provincia di Brescia in un allevamento di tacchini nel comune di Alfianello. Nell’incendio sono morti 7000 tacchini, tutti pulcini trasferiti da pochi giorni nella struttura. “Purtroppo”, si legge in una nota di Serena Capretti, responsabile delle attività di Brescia di Essere Animali, “come spesso accade anche questa volta pare che la causa sia stata un malfunzionamento all’impianto di riscaldamento. Tenere gli animali ammassati in spazi così ristretti è il modo peggiore per garantire loro una via di fuga in casi di emergenza. Appena arrivata la notizia mi sono precipitata sul posto per vedere la situazione ed è stato terribile. Le fiamme alimentate dalla lettiera utilizzata per ricoprire il pavimento, hanno arso vivi migliaia di piccoli tacchini. L’interno del capannone era un a tappeto di piccoli corpi senza vita”.