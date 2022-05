Ecco come raggiungere la Route 66 dall’Italia

Milano. La Route 66 o Mother Road, è una delle strade più iconiche degli USA. Tutti, almeno una volta, l’avranno vista dal vivo o in uno dei tantissimi film americani. Inaugurata più di 90 anni fa, ancora oggi accoglie tantissimi visitatori, che in sella alla loro moto oppure a bordo di un camper partono all’avventura attraversando diversi Stati per più di 2000 miglia (circa 4000 km). Si tratta sicuramente di un’esperienza particolare che affascina tantissimi turisti provenienti da ogni dove. Il tragitto, come anticipato, è piuttosto lungo ed impegnativo. Si parte da Chicago, percorrendo questa strada, si passa dall’Illinois, dal Missouri, dal Kansas, dall’Oklahoma, dal Texas, dal Nuovo Messico, ed infine dall’Arizona e dalla California. Insomma, non è una vera e propria passeggiata da poco, tuttavia, si tratta di un vero e proprio angolo di paradiso terrestre per tutti gli amanti dell’on the road sia a due che a quattro ruote.

Raggiungere la Route 66

Come anticipato, ogni anno migliaia e migliaia di turisti partono da tutto il mondo per visitare una delle strade più rinomate del pianeta. Per raggiungere la Route 66 dall’Italia, è possibile prendere un volo da Milano per Chicago. Nei pressi dell’aeroporto, si può lasciare la propria vettura presso il parcheggio Linate low cost per tutta la durata del viaggio; parcheggiando in anticipo attraverso dei servizi privati i quali permettono di prenotare il parcheggio online e consentono di parcheggiare il proprio mezzo in totale sicurezza. Compreso nel prezzo del parcheggio si potrà usufruire di molteplici servizi inclusi nel costo della sosta, come il trasporto da e verso l’aeroporto, la videosorveglianza dei mezzi e, in caso di necessità, il ripristino della batteria al termine della sosta. Il volo ha una durata di 12/13 ore e dall’aeroporto è poi possibile raggiungere uno dei due incroci per la partenza, utilizzando la macchina, il camper o la moto: quello tra Jackson Boulevard e Michigan Avenue, oppure quello tra Jackson Boulevard e Lake Shore Drive.

Quanto tempo ci vuole per percorrere la Route 66?

Se si scegliesse di percorrere l’intera Mother Road senza fermarsi un attimo, ci vorrebbero 30 ore o poco più, mantenendo una velocità di circa 130 Km all’ora. Se, però, si ha intenzione di fare un bel percorso a più tappe, è possibile pianificare un itinerario di 15/20 giorni oppure una settimana, a seconda del tempo a disposizione e il viaggio. Per visitare le attrazioni principali Stato per Stato e raggiungere la fine del percorso, a Los Angeles, infatti, ci vogliono all’incirca 20 giorni mentre il percorso più breve prevede meno soste e più ore alla guida del mezzo scelto.

Quale mezzo utilizzare?

Pensare alla Route 66 fa venire in mente iconiche scene dove i motociclisti, raggruppati, sfrecciano sulla strada, specialmente in sella alle Harley Davidson. Tuttavia, non è detto che questa sia la soluzione migliore per tutti. Alcuni, ad esempio, preferiscono la comodità del camper, anche per riposare di notte e risparmiare sull’alloggio, soggiornando nelle diverse aree campeggio posizionate lungo il tragitto. Ancora, è possibile scegliere un’auto, come la famosa Corvette dal colore rosso brillante, oppure un SUV per affrontare con tranquillità le strade sterrate. In ogni caso, è fondamentale scegliere il proprio mezzo di trasporto principale anche pensando al periodo del viaggio. Se si decide di affrontare questo percorso durante i mesi più piovosi, ad esempio, la moto è sconsigliata.