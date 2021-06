Air Dolomiti, ripartono i voli Verona-Berlino martedì e sabato

(red.) Air Dolomiti, Compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, annuncia la ripresa dei voli in partenza da Verona verso Berlino a partire dal 19 giugno e per la città di Düsseldorf dal 24 giugno.

Un’opportunità, per la catchment area veronese, di raggiungere le due destinazioni d’oltralpe nel periodo estivo per scoprine il fascino e, allo stesso tempo, un’offerta per i cittadini tedeschi che vorranno visitare la città scaligera ed il territorio circonstante.

I collegamenti saranno attivi due volte alla settimana e seguiranno il seguente operativo:

Dal 19 giugno

EN 1501 Verona – Berlino 14:50 – 16:30 il martedì e il sabato

EN 1500 Berlino – Verona 17:15 – 19:00 il martedì e il sabato

Dal 24 giugno

EN 1507 Verona – Düsseldorf 14:50 – 16:25 il giovedì e il lunedì

EN 1506 Düsseldorf – Verona 17:10 – 18:40 il giovedì e il lunedì

Per i voli menzionati la Compagnia propone una tariffa a partire da 149€ per la tratta Verona-Berlino e da 170€ il volo Verona-Düsseldorf. Le tariffe si intendono andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. I collegamenti aderiranno a Miles & More permettendo ai frequent flyer di ottenere i numerosi vantaggi previsti dal programma premio.