“Ma pure questo è amore”, a Toscolano e Carpenedolo

(red.) Sabato 22 febbraio – Toscolano Maderno – ore 20:45. Domenica 23 febbraio – Carpenedolo – ore 17:00 Ma pure questo è amore, testo e regia di Simona Migliori con Gabriele Genovese e Valeria Perdonò

primo spettatore: Paolo Trotti

produzione Teatro Linguaggicreativi

1998. Giorgia e Salvatore. Un quartiere di periferia difficile, malfamato; lui il boss della zona, droga, armi, soldi sporchi, temuto da tutti, anche se è solo un ragazzo. Lei, 18 anni, al mattino nella scuola del centro e al pomeriggio sul muretto del quartiere, eternamente in conflitto con se stessa, fuori posto in entrambi i luoghi.

Le loro strade si incrociano un pomeriggio, nella palestra del quartiere, un amore sfiorato che per poco, pochissimo, potrebbe cambiare il corso della storia, e invece, come spesso accade quando la realtà si mangia l’illusione, i due devono dirsi addio.

2018, il luogo è lo stesso. La palestra, ormai abbandonata da anni.

È qui che lui si nasconde, ormai ridotto ad un rottame. È qui che lei, nonostante la sua vita agiata e borghese, cerca rifugio. E lo troveranno ancora una volta l’uno nell’altra, in uno di quei giri strani che fa la vita, quando ci porta a incontri assurdi e improbabili e forse per questo, straordinari; quegli incontri che cambiando il corso degli eventi, ci mettono davanti a delle scelte, solo per aver permesso a qualcuno di entrare e lasciare un segno.

Uno spettacolo divertente, delicato, sofferente, come solo l’amore sa essere.