L’olocausto visto da chi “non ha visto”: sabato a San Costanzo

(red.) L’Olocausto visto dall’altra parte. Dal fronte di chi – e sono stati in tanti – per un po’ di “benessere” non ha voluto vedere. Non ha voluto sentire. Non ha voluto pensare e vivere.

Visto dalla parte di chi vedeva la morte giorno dopo giorno … di chi alla morte portava il pane e lavava e stirava la divisa. Di chi sentiva il puzzo di bruciato , ma preferiva sopportare e tacere …

Sabato 8 febbraio ore 20:45 presso la sala della comunità San Costanzo a Nave.