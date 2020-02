La programmazione del cinema Sereno di Brescia

(red.) Ecco la programmazione della settimana proiettata al Cinema Sereno di Brescia.

MERCOLEDI’ 5 ore 20,50

Rassegna cinematografica: COSI’ RIDEVAMO

LA ZIA DI CARLO (lingua originale con sottotitoli)

Regia: Archie Mayo– con: Jack Benny, Laird Cregar, Anne Baxter, James Ellison, Kay Francis,

Ingresso libero

SABATO 8 DOMENICA 9 LUNEDI’ 10 MARZO ore 20,50

SORRY, WE MISSED YOU

Regia: Ken Loach, con Kris Hitchen, Debbie Honeywood e Rhys Stone

Interi 6€, SOCICOOP- SPICGIL, TOPI DI BIBLIOTECA 5€ – Videoamici, 4€ –

Ridotti BAMBINI E RAGAZZI FINO A 17 ANNI 2€

MERCOLEDI’ 12 ore 20,50

Rassegna cinematografica: COSI’ RIDEVAMO

NUDI ALLA META (lingua originale con sottotitoli)

Regia: John Boulting con Terry Thomas, Peter Sellers, Margaret Rutherford, Ian Carmichael.

Ingresso libero