A Elnòs Shopping mini-live dell’ex Articolo 31 J-AX

(red.) Un weekend dedicato alla musica dei protagonisti, ai libri, ai giochi e al talento a 360 gradi. A ELNÒS Shopping, tutto è pronto per un fine settimana speciale, dedicato ad adulti e bambini.

Sabato 1 febbraio, dalle ore 17 presso l’area eventi al primo piano, J-AX intratterrà i fan in un mini-live seguito dal firmacopie del suo nuovo album ReAle. Per poter assistere sottopalco all’esibizione dal vivo del Re del rap italiano, e ricevere un gadget esclusivo, è necessario aver acquistato il ticket Instore Upgrade su Ticketone (sold out). Il pass dovrà essere conservato dopo l’evento per poter scaricare gratuitamente la propria foto attraverso un’apposita piattaforma online.

Al mini-live seguirà un firmacopie durante il quale tutti i fan, indipendentemente dall’acquisto del ticket Instore Upgrade, potranno far autografare all’artista la propria copia dell’album ReAle e fare una foto con lui. Per accedere al firmacopie sarà necessario essere muniti di apposito pass, già ritirabile all’infopoint del centro commerciale previa presentazione del cd ReAle (non già autografato) e del relativo scontrino d’acquisto. Per garantire a tutti i fan il necessario comfort, l’accesso al firmacopie verrà regolato in base al numero di pass ricevuto.