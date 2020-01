Remember B-side Pilvio dj set al Carmen Town

(red.) Venerdì 31 gennaio CARMEN TOWN Via Fratelli Bandiera (Brescia) presenta Remember B-side Pilvio dj set. Remember B-side, una serata dedicata alla b-side, nata nel 2006 con l’apertura del latte+live ancora a Castenedolo, creata e diretta da Dj Pilvio, verrà riproposta la musica che si ballava in quell’indimenticabile periodo. Indie – rock – elektro – new wave – dark – 80. Dalle 23. Ingresso Libero.

La serata è dedicata a tutti coloro che hanno vissuto quel fantastico periodo musicale, che hanno frequentato la b-side,che hanno ballato il sabato notte fino alle prime luci dell’alba la musica proposta e hanno contribuito a farla diventare una serata di riferimento in quegli anni per la musica alternativa, a coloro che in quelle serate si sono conosciuti, agli amori nati in quell’atmosfera e alle tante storie che hanno accompagnato tutto quel periodo,

alle nuove generazioni che anagraficamente non hanno potuto esserci ma amano questa musica.

Joy Division – Interpol – Arctic Monkeys – Arcade Fire – Placebo – Beck – Editors – The Strokes – Subsonica – Mgmt – CCCP – David Bowie – Dandy Warhols – Clash – Pulp – Blur – The Cure – Gossip – Soft Cell – The Libertines – Ramones – Cornershop – Chemical Brothers – Moby – Goldfrapp – LCD soundsystem – Depeche Mode – Siouxie and the banshees – Soulwax – Primal Scream – Franz Ferdinand – Bloc Party – The Killers – Yeah Yeah Yeah’s – Kaise chief – Bluvertigo – Happy Mondays – Black Keys – Hot Chip – Who Made Who – White Rose Movement – Smiths – Crystal castles……and more.