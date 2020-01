I tre porcellini…raccontati dal Lupo: sabato a Breno

(red.) Il Teatro delle Ali di Breno inaugura il mese di febbraio con un grande classico della letteratura per l’infanzia: I TRE PORCELLINI – in programma per sabato 1 febbraio a partire dalle 16.00 – a cura della compagnia Pandemonium Teatro. E al termine dello spettacolo: merenda con pane e nutella per tutti!

La storia è arcinota, ma questa volta a raccontarla sarà il Lupo…

Tre fratellini vivevano insieme, nel porcile di una fattoria.“Fammi entrare”. “Stringiti”. “Ahia, smettila di spingere”. “Ma sei ingrassato ancora”. “Fammi posto, dai tirati in là”. “Sei proprio grasso come un porco!”. “Senti chi parla, lo stinco di santo!”. Beh, c’era qualche problema di spazio. E lo spazio vitale per potersi esprimere. Nel corso dello spettacolo i nostri eroi tenteranno di “metter su casa” e di difendersi contro la voglia violenta e irrefrenabile di cosciotti e zamponi di maiale del Lupo, l’eternamente affamato.

Ma non è finita. Se il lupo è anche un appassionato del fai da te, gli piacciono gli imbonitori televisivi e ama canticchiare canzoncine per bambini, come andrà a finire la storia?

Uno spettacolo in bilico fra gioco e narrazione, fra paura e ironia, fra solide pareti e fantasmatiche evocazioni. Abbiamo case di paglia, di legno, perfino di mattoni.

BIGLIETTI: 6 €

ancora disponibili e acquistabili presso la biglietteria del teatro in via Maria SS. Guadalupe 5 a Breno, giovedì e venerdì dalle 17 alle 18.30 e sabato a partire dalle 15.30.