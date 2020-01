Fiera del Whisky e del rum alla Distilleria Molloy

(red.) Latteria & Distilleria Molloy – BRESCIA

Via Marziale Ducos 2/b

FIERA DEL WHISKY E DEL RUM

Dal 31 Gennaio al 2 Febbraio

Distilleria Molloy

Per Tutti i giorni l’atmosfera sarà arricchita da dj set, l’immancabile menù di vasocotture e uno speciale menù in tema con ricette a base di whisky e rum.

NU BUONO GUAGLIONE – Concerto Omaggio a PINO DANIELE

Venerdì 31 Gennaio

Latteria Molloy

⏰ – Apertura porte 20:00

⏰ – Apertura ristorante “Piano 1” Latteria ore 20:00

⏰ – Inizio concerto 22:00

BIGLIETTI: https://www.mailticket.it/manifestazione/EM29/NU_BUONO_GUAGLIONE

ridotto 13 € + ddp in prevendita

intero 15 € in cassa la sera stessa

A cinque anni dalla sua scomparsa, i TARUMBO’ portano il loro omaggio al vasto repertorio di Pino Daniele in concerto sul palco di Latteria Molloy.

Uno spettacolo nel quale ritrovare tutti i più bei brani del cantautore partenopeo dagli

inizi fino agli ultimi successi. La band alterna così momenti di pura jam session ad atmosfere più acustiche ed evocative, il tutto legato dall’indimenticabile musica di Pino Daniele.

FOREVER YOUNG – 80’s Revival Night

Sabato 1 Gennaio

Latteria Molloy

INGRESSO: intero 8 € / ridotto 6 € per chi viene a cena

Una intera notte dedicata alla magica decade dei paninari, truzzi, dark e yuppies, con

tutta la migliore musica degli anni 80 da Madonna ai Duran Duran, passando per Queen

e tanti altri.

Montanari & Bardani Live Show

“LA PIÙ MEGLIO GIOVENTÙ”

Domenica 2 Febbraio

⏰ – Apertura porte 20:00

⏰ – Apertura ristorante “Piano 1” Latteria ore 20:00

⏰ – Inizio show 22:00

BIGLIETTI � http://tiny.cc/or69iz

Montanari&Bardani Live Show è un divertente reading � Rappresenta il lato più leggero e dissacrante della scrittura di Bardani e Montanari, con uno stile che si ispira a film

come Clerks e Coffee and cigarettes e al teatro canzone di Gaber. Non mancano richiami a Woody Allen, Ben Stiller ma anche Pier Paolo Pasolini, Marco Tullio Giordana (“La

meglio gioventù”) e a Samuel Beckett (“Aspettando Godot”).

Francesco e Alessandro nei panni di loro stessi, si ritrovano a scambiare opinioni sul

mondo che li circonda, a esprimere e condividere ansie del tempo attuale, parlando

apertamente a ruota libera, con un’unica convinzione: “Dobbiamo sistemare le cose…

Ma domani però, tanto c’è tempo…”, in un’atmosfera che vede mischiare sacro e profano. Battute fulminanti, sarcastiche, ironiche e frizzanti sono alla base del reading. Uno

spettacolo divertente e coinvolgente che vede sul palco due artisti che hanno ricevuto

importanti riconoscimenti come “Miglior Attore Protagonista” per la serie “Il Cacciatore”

per Francesco Montanari nel 2018 alla prima edizione di Canneseries; mentre Alessandro Bardani, vince nel 2019 il Biglietto d’Oro, come Miglior incasso italiano dell’anno

per aver firmato la sceneggiatura del film “Amici Come Prima”.