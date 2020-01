Brum – Opera per bimbi al teatro Cadibona

(red.) Domenica 2 febbraio 2020,

ore 15.30 e 17.30 prenotazione obbligatoria

Brum – Opera per bimbi

Drammatico Vegetale

Brescia, Teatro Cadibona

Via Colle di Cadibona n.5 (angolo Biblioteca Prealpino)

Ingresso 6 euro

Brum è quella cosa che c’è prima della parola e che di essa ha già tutta la sostanza. E allora, questa specie di parola, per capirla bisogna interpretarla, guardando al di là dell’abitudine.

Esiste un mondo del non detto, che per il bambino è il mondo del non visto, del non toccato, del non masticato, del non ancora scoperto.

Un mondo che comincia a due passi dalle braccia della mamma e si dispiega al di là del buio della notte. Che si dispiega quando, con la coda dell’occhio, il bambino guarda indietro, sorride e butta il cuore oltre l’ostacolo.

È in questi territori che si sviluppa il viaggio dello spettacolo, tra i colori delle emozioni e il cielo che piange e ride. Cose concrete da vedere, toccare, masticare, scoprire. Cose che fanno rumore, che fanno male, che prendono vita, che muoiono. Cose che raccontano una storia fatta di tante storie più piccole, curiose ed emozionanti.

A noi adulti tutto questo sembra un po’ strambo e ci domandiamo: – ma che è? Ma stiamo sognando? – Forse, ma un chiave di lettura c’è, (non è l’unica) e ce la dà Antoine de Saint’Exupery quando scrive: “Non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi.”