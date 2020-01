Un viaggio in Mongolia, musica alla Cascina Parco Gallo

(red.) Venerdì 31 gennaio, alle ore 20.45, negli spazi della Cascina Parco Gallo in via Corfù 100 a Brescia sarà presentato in prima assoluta il disco “Di passaggio” che contiene sette nuovi brani di altrettanti compositori, prevalentemente bresciani. Eseguiti da Riccardo Barba al pianoforte, Nicola Ziliani al contrabbasso e Olmo Chittò al vibrafono, i brani sono stati “commissionati” agli autori dallo stesso Chittò per raccontare musicalmente ricordi e impressioni di un suo viaggio in Mongolia.

Tra le prime esecuzioni assolute anche Arabesque VI di Giancarlo Facchinetti, scomparso nel 2017. Il concerto è ad ingresso libero.