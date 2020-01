Pete Conrad martedì suonano all’Enotema

(red.) Martedi’ 28 gennaio all’Enotema di Via delle Battaglie 69 a Brescia, è in programma il concerto Pete Conrad.

Pietro Ettore Gozzini, bassista, contrabbassista di Slick Steve and the Gangsters, Hell Spet e altre formazioni del panorama bresciano, insieme a Corrado Consolandi, giornalista e chitarrista, propongono con chitarra acustica, basso e voce , con un repertorio che va a toccare gli anni ‘70, fra jethro tull, king crimson, elp, traffic .

Una serata per i “progaholic” e non solo.

Inizio concerto ore 21.30

Ingresso libero