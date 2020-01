Giovedì al conservatorio concerto gratuito

(red.) Immancabile appuntamento all’interno della Stagione Concertistica del Marenzio è il concerto per violoncello e pianoforte. Il duo composto da Claudio Marini e Gabriele Prodi, docenti del Conservatorio stesso, si esibirà giovedì 30 gennaio 2020 alle ore 21 nel Salone Pietro da Cemmo (Piazzetta A. Benedetti Michelangeli, 1).

Il programma sarà introdotto dall’Adagio und Allegro di Robert Schumann, per proseguire con la Sonata no. 4 in La minore di Beethoven, pezzo cardine del repertorio per duo, per concludersi, infine, con la Sonata in La maggiore op. 36 di Edvard Grieg. L’appuntamento sarà ad ingresso libero. Info: www.consbs.it; 0302886711.