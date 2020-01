Domenica “Le mirabolanti avventure di Julien e Miagolon”

(red.) Domenica 2 febbraio alle ore 15:00 la Parrocchia “Le 2 Sante” di Brescia, in Via Sandro Botticelli, 3, ospita un atteso evento che coinvolge il mondo letterario, teatrale, musicale e astronomico per intraprendere con tutte le famiglie un fantastico viaggio. La scrittrice Federica Giazzi, mamma e avvocato, ha dato vita ad un libro di successo dal titolo “Le mirabolanti avventure di Julien e Miagolon” per la “Temperino Rosso Edizioni” e per accompagnare le avventure dei due protagonisti, un bambino speciale ed il suo gatto spaziale, si avvale dell’amichevole partecipazione della moderatrice Michela Pezzotti per interpretare alcune letture sulle corde della chitarra del musicista Raffaello Mostarda dell’Associazione “Spazi Musicali” e sotto la guida dell’astrofisico Edoardo Luca Radice dell’Associazione “Cosmonedolo” per spiegare quanto la volta celeste sia affascinante e non così lontana se si è capaci di sognare.

L’idea alla base del libro è quella di offrire molteplici spunti d’interesse sia ai giovani lettori che ai loro genitori ed educatori attraverso una precisa scelta stilistica grazie ad un testo agevole per sintassi e capacità di sintesi, seguendo quel profilo di leggerezza che è proprio dell’Autrice, dove la fantasia è al servizio del racconto con l’aggiunta di sapienti gocce diffuse di divulgazione scientifica. Per i più giovani lo Spazio è il regno del mistero e dell’immaginazione e allora perché non accompagnarli per un pomeriggio diverso in oratorio, a piccoli passi e con lo sguardo all’insù, verso le stelle? Al termine merenda con tutti i bambini presenti. L’ingresso all’incontro è libero con prenotazione obbligatoria scrivendo a segreteria@leduesante.net.