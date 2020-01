San Clemente, sabato visita alla chiesa bresciana

(red.) Nascosta fra i vicoli del centro, nella parte antica della città, la chiesa di San Clemente a Brescia fatica a mostrarsi agli occhi dei viaggiatori curiosi. La facciata neoclassica e la sua posizione defilata non fanno di lei la chiesa più visitata della città, ma è quando varchiamo la sua porta che ci accorgiamo di essere all’interno di una vera pinacoteca del rinascimento bresciano.

E se l’Italia nel 2020 celebra il genio di Raffaello, Brescia può ben vantarsi di avere in Angelo Bonvicino il suo “Raffaello bresciano”.

E proprio per l’alto numero di sue opere conservate all’interno della chiesa, San Clemente può essere chiamata il Tempio del Moretto.

La storia di San Clemente però affonda le sue radici più indietro nel tempo dal X secolo,

ed è proprio da questo luogo, che inizia il percorso dedicato all’arte nel Sacro di Oltre il Tondino. Un luogo sacro ogni mese per approfondire il rapporto fra arte – sacro e la città.

Una visita che è un viaggio reale attraverso le pagine di un libro di storia dell’arte.

Sabato 25 gennaio alle h. 15.00

Ritrovo: entrata della chiesa di San Clemente (vicolo San Clemente 6 – Brescia)

Durata della visita: h. 1,15 circa

Contributo per la visita: € 7,00 – under 14 gratuito, under 18 € 2,00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Informazioni e prenotazione: 348.3831984 – info@oltreiltondino.it – www.oltreiltondino.it