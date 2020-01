Pati Palma martedì sera all’Enotema di via Battaglie

(red.) Martedì 21 gennaio all’Enotema di via delle Battaglie 69 a Brescia è in programma il PATI PALMA LIVE. Inizio concerto ore 21.30. Ingresso libero.

Pati Palma nasce a Milano, vive a Roma, e si trasferisce a New York. Parla inglese e francese. É una cantante, e un’autrice, con un’amore per la recitazione. Impara molto presto a suonare la chitarra e cantare. Per anni canta in diversi club in Italia, con band R&B, funky e dance. Scrive testi e brani per se stessa e per altri : scrive e compone i suoi pezzi in italiano e in inglese e li produce grazie a Gegè Telesforo e la collaborazione di grandi musicisti come M.Siniscalco, Stefano Di Battista, fino ad autoprodurre il suo CD in inglese “Black and White Me” con special guest l’amico Dario Deidda al basso.

Lavora come corista in diversi programmi televisivi (Boncompagni, Pippo Baudo, Milly Carlucci), e collabora, come autrice e cantante con R.Eberspacher (Chill Out-Energy Production) con Gegè Telesforo (Ben Sidran GO JAZZ), Mike Francis & Mistic Diversion (Energy Production), facendo parte per anni delle loro live bands. Studia doppiaggio per un anno alla guida del direttore Teo Bellia. In teatro tra gli altri lavora nel cast di Rodolfo Laganà nei teatri “Olimpico” e “Brancaccio” di Roma, e in TV prende parte alla fiction “Orgoglio” per Rai Uno e al film a episodi “Caro Professore” diretto da R.Izzo (con Pivetti, De Caro, Caprioglio). I suoi brani originali, alcuni in italiano , altri in inglese, hanno un suono caldo, a volte malinconico, a volte evocativo, a volte ironico … Il suo grande amore restano pero’ il soul-funk, down beat quella che in Italia chiamiamo la “Black Music” e i meravigliosi standard jazz (che non sono mancati al percorso musicale di Pati). Da alcuni di anni tornata felicemente in Italia viaggia con le sue varie formazioni live, interpretando con calore e divertimento i successi pop/soul internazionali dal 1970 ad oggi piu’ familiari al cuore di tutti. Stabilitasi sul lago di Garda nel 2017 , dal 2019 è a Brescia e lavora – oltre che in assolo chitarra e voce- anche in formazioni con bravissimi musicisti di Brescia (Carlo Poddighe, Pietro Maria Tisi, Arki Buelli, Kevin Magliolo, Luk Habbot, William Tononi …) e musicisti di Verona (Laura Mascotte –violino; Mauricio Melo percussioni, batteria, basso, chitarra) con repertori di successi internazionali Country Rock/Jazz/Pop-soul.