“Non sono una signora” a Gottolengo per Pressione Bassa

(red.) Impronte Teatrali_Pressione Bassa, la stagione organizzata dal Centro Teatrale Bresciano in collaborazione con Teatro Laboratorio, prosegue questo week end con gli spettacoli “Non sono una signora” e “Tre quarti”. Sabato 18 gennaio 2020 ore 21 Teatro Zanardelli di Gottolengo (Piazza XX Settembre, 8). Ingresso 8 euro.

NON SONO UNA SIGNORA

di John Comini, regia Peppino Coscarelli,

con Paola Rizzi

produzione Teatro Gavardo

La signora Maria partecipa al matrimonio della nipote e le succedono di tutti i colori: dall’invito a nozze all’attesa degli sposi sul sagrato, dalla cerimonia in chiesa al pranzo conviviale in un ristorante di lusso, la nonna si trova nel vortice di equivoci, personaggi umoristici e vecchie fiamme che riaffiorano dal passato. È l’occasione per riflettere sull’amore, sui giovani e sul ritmo caotico della modernità: le piccole dosi di saggezza della signora Maria salveranno alcune situazioni comiche e paradossali e la faranno ripensare ai molti anni passati in compagnia del suo Piero.