“Camera con vista”, Bazzini Consort sabato al Parco Gallo

(red.) Primo appuntamento del 2020 alla Cascina Parco Gallo, in via Corfù 100 a Brescia. Sabato 18 gennaio, alle ore 18, in collaborazione con il Bazzini Consort, torna “Camera con vista”, rassegna di musica da camera che in questa seconda edizione ha per tema “Il giro del mondo”.

Il concerto farà tappa in Germania, con musiche di Robert Schumann e Johannes Brahms, interpretate dal violoncellista Marco Mauro Moruzzi e dal pianista Denis Malakhov. L’ingresso è libero.