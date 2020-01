Suoni&Parole 2020: si parte sabato con Marco Ghiotto

(red.) SUONI&PAROLE 2020 – PARLIAMO DI MUSICA CON… Incontri e confronti presso il centro culturale Bussacchini a Nave (Bs). Dal Gospel al Bebop, in cinque appuntamenti, passando per le visioni di David Bowie e gli assoli di chitarra di Chuck Berry, con racconti direttamente dal Village Vanguard di New York fino alla musica suprema di Charles Mingus.

Sabato 18 GENNAIO 2020 ore 21

DAVID BOWIE

L’uomo che ha venduto il mondo

David Bowie è stato un icona del pop, della moda, della sperimentazione, punto di riferimento per molte generazioni. Voce narrante e presenza sul palco a tessere le fila dell’intera serata sarà lo scrittore e musicologo Marco Ghiotto, che attraverso testi delle canzoni, aneddoti e letture personali della vita e dell’arte, traccerà un ritratto originale del grande artista inglese. Verranno proiettati degli estratti dal video “Life On Mars” e gli interventi musicali saranno appannaggio di un musicista già noto ai fan del duca bianco e cioè Giuseppe Piol, polistrumentista, cantante e produttore.

Sabato 1 FEBBRAIO 2020 ore 21

GOSPEL HIT!

When gospel goes pop

Molti successi della musica leggera hanno una storia da raccontare. Lasciatevi accompagnare in questo percorso dalle radici della tradizione spiritual di musica sacra fino al genere più commerciale: la pop music! Accostamenti e riarrangiamenti di inni religiosi “secolarizzati” mostreranno l’influenza della matrice gospel nella conquista della vetta delle classifiche. Una proposta con e di Giorgio Pedrazzi (chitarra e concept), Marta Vezzola (voce solista).

Sabato 29 FEBBRAIO 2020 ore 21

ROCK A TUTTE LE ORE

La nascita del rock and roll

Com’è nato il rock and roll? Quando la musica che da molti anni diamo per scontata è diventata materia stessa della narrazione generazionale? E poi, è ancora vivo il rock and roll? Queste ed altre domande troveranno risposta in una serata in cui si racconterà l’evoluzione della musica popolare nella prima metà del 900 fino all’avvento di quella rivoluzione chiamata rock and roll. Si andrà poi avanti fino a tutti gli anni 50, l’età dell’oro del rock and roll fino ai giorni nostri. Con ascolto dei brani, video e molte foto. Il tutto dalla voce di Marco Ghiotto, scrittore e musicologo.

Venerdì 10 APRILE 2020 ore 21

BEBOP

Un viaggio nella musica di New York

Sfumatura del jazz nata negli anni ’40 dal genio di Parker e Gillespie, resta ancora oggi un linguaggio fresco e innovativo. Michael Weiss, pianista di spicco della scena newyorkese, ci accompagnerà in questo mondo che evoca i fumosi locali sotterranei della Grande Mela. Tra le sue collaborazioni si possono contare Johnny Griffin, Art Farmer, Junior Cook e la Big Band del Village Vanguard, il più rappresentativo jazz club di New York. Sarà accompagnato da Andrea Bugna al contrabbasso e Michele Carletti alla batteria.

Sabato 18 APRILE 2020 ore 21

CHARLES MINGUS

Lezione concerto con Tullio Pernis

Incontro dedicato alla figura di Charles Mingus; uno dei più grandi outsider della storia del Jazz. Nella sua musica convivono continuamente tutti gli stili e i momenti della musica afroamericana: il blues ed Ellington, Parker e il free jazz, il gospel e il rhythm and blues, armonie semplicissime e dissonanze urticanti, il canto di lavoro e la melodia bebop, il furore e il sentimento, il sarcasmo e l’elegia.Ma tutto è caratterizzato, dominato e incanalato dalla personalità, dalla maestria e dalla visione artistica di Mingus: uno dei grandi.

Nota: Tutti gli eventi presso la nostra sede sono a INGRESSO LIBERO, posti limitati vincolati alla capacità di accoglienza della nostra struttura (max 80 persone). Il Centro socio culturale “Luigi Bussacchini”, sede anche dell’Associazione musicale Sarabanda, si trova in via Moia strada 1a, 11 – 25075 Nave (BS).