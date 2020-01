I pomeriggi al CTB con Ferruccio De Bortoli

(red.) Il ciclo d’incontri promosso dal Centro Teatrale Bresciano I pomeriggi al CTB prosegue la sua quinta edizione con un appuntamento di grande attualità, aperto al pubblico, dal titolo Per un’etica della comunicazione. Riflessioni su giornalismo e responsabilità della notizia.

Giovedì 16 gennaio alle ore 17.45 presso l’Aula Magna Tovini dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia (via Trieste, 17) Ferruccio De Bortoli, già direttore dei quotidiani nazionali Corriere della sera e Il Sole 24 ORE, in dialogo con il giornalista bresciano Massimo Tedeschi, approfondirà un soggetto di grande attualità come quello del giornalismo e della notizia, del valore della comunicazione e della responsabilità dei media nel fare informazione.