I Libero Arbitrio giovedì al Devil Kiss di Brescia

(red.) Giovedì 16 gennaio 2020 LIBERO ARBITRIO (Funk Brass Band) live presso Devil Kiss Urban Brew Pub in Via della Ziziola 105 a Brescia. Il Devil Kiss Urban Brew Pub si arricchisce di una serata speciale: GIO’ JAZZ, la rassegna musicale Jazz che si terrà tutti i giovedì sera nella seconda sala del pub.

Una programmazione ricca e ricercata, curata da Roberto Bellan, storico musicista cittadino, da ascoltare gustando l’ottima cucina, le birre artigianali o per chi vuole sperimentare, la carta dei cocktail studiata ad hoc per la serata.

LIBERO ARBITRIO (Funk Brass Band). 7 elementi sul palco con il solo intento di dare massima libertà di espressione ad ogni artista al suo interno, spaziando dal Funk al R&B, con piccoli assaggi di Blues e Jazz.

Raggruppare 7 musicisti di questo calibro non è stato facile: Per la sezione dei fiati abbiamo Alberto Bonara al Sax Tenore, Doriano Zappa al Trombone e Oliviero Verga alla Tromba; Per la sezione ritmica, invece, Alessio Bonara alla Batteria, Deryl Gelmetti al Basso, Paolo Bonara al Piano e Roberto Bellan all’Organo Hammond. Spettacolo ed energia puri da non perdere per questo primo appuntamento del 2020.