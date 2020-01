Fantine, il 16 e 17 gennaio al teatro San Giovanni

(red.) Il primo appuntamento dell’anno nuovo all’interno di Circuito Contemporaneo Brescia vedrà in scena Fantine, nei giorni del 16 e 17 gennaio, alle ore 21 presso il Teatro Chiostro San Giovanni.

Fantine – Quando dal Caos nacque l’Amore è un monologo tratto dal romanzo I Miserabili di Hugo. Una rivisitazione del personaggio di Fantine, estrapolato dal contesto romantico-ottocentesco e fatto rivivere al giorno d’oggi. La storia racconta in chiave attuale le vicende del personaggio del romanzo, calato però nel contesto degradato della periferia di una grande città: un cupo agglomerato di palazzoni ad alveare da regime sovietico e case popolari. Fantine è rappresentata nell’attimo prima di morire, che giace incinta su un letto di ospedale; come se fosse sospesa in un coma, o in un luogo dell’anima, rivede tutta la sua vita, tutto ciò che l’ha condotta lì, nel tentativo di definire il senso della propria esistenza. Così Fantine inizia a raccontare la sua storia, animando situazioni e personaggi: la vita nella casa popolare, la storia dei suoi genitori, di come la Mamma si sia rifatta tutta, per poi fuggire in Belize con Jesus e di come Papà abbia smesso di parlare, per fissarsi sul televisore; racconta il luogo in cui vive, i panorami disperanti e le persone che vi abitano, vi si rispecchiano; racconta l’abbandono e l’assenza di esempi positivi, la difficoltà e allo stesso tempo l’importanza di scegliere; racconta l’amore, unica possibilità – fra ignoranza e squallore – di cambiare il destino, di contenere la mancanza di controllo che l’uomo ha sulla propria esistenza.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Teatro Chiostro San Giovanni

Contrada San Giovanni n.12 Brescia

Giovedì 16 e Venerdì 17 gennaio Ore 21:00

Biglietto unico: 8 euro

compagniachronos3@gmail.com

cell. 3332535576 Elisabetta Bonelli