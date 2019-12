 Buon Natale Brescia, gli eventi di sabato 28

(red.) Buon Natale Brescia, il programma realizzato e promosso dal Comune di Brescia per aspettare e vivere il magico periodo del Natale, continua con tante proposte adatte a tutti. Un calendario ricco di eventi e appuntamenti, realizzati con la preziosa partecipazione di molte realtà cittadine e con il sostegno di A2A, Fondazione Asm e BresciaMobilità.

Sabato 28 dicembre si potranno trovare tante idee regalo originali, eque e sostenibili dall’Italia e dal mondo al mercatino di Natale di Brescia èqua in piazza Tebaldo Brusato, aperto dalle 10 alle 22. Per i più piccini, in piazza Mercato ci sarà la Giostra di Natale d’epoca, mentre dalle 14.30 alle 19.30, con partenza da piazza Paolo VI, si potranno ammirare le bellezze della città a bordo del Trenino di Natale. Il costo è di 3 euro (gratuito per i bambini fino ai 12 anni accompagnati da un adulto, massimo due bambini per ogni adulto). Compilation musicali ispirate al Natale accompagneranno inoltre i viaggiatori nelle stazioni metro.

Gli amanti della lettura troveranno in Piazza Mercato BIBLIOBUS, la biblioteca itinerante del comune di Brescia dalle 15.30 alle 17.30.

Con i laboratori Tanti libri, tante storie, i bambini saranno accompagnati alla scoperta di mondi e personaggi fantastici e daranno vita insieme a oggetti unici. Tutte le attività sono gratuite. “Nuvole in viaggio: laboratorio di fumetto per famiglie”, si terrà alle 10 nella Biblioteca Buffalora: grandi e piccini insieme realizzeranno un piccolo fumetto sul tema del viaggio. Alla stessa ora ci sarà spazio per la lettura de “L’albero di Natale” di Hans Christian Andersen nella Biblioteca di Casazza.

Alla stessa ora nella Biblioteca del Villaggio Sereno, in Traversa XII 58/a, sarà la volta di “In viaggio dal cielo alla terra nei giorni del Natale”. I bambini saranno coinvolti, attraverso poesie e racconti, in uno sconfinato viaggio, dal cielo alla Terra. In seguito ci sarà un laboratorio creativo-artistico in cui verrà realizzato uno dei personaggi conosciuti attraverso la lettura.

I Musei Civici aprono le porte gratuitamente per festeggiare il Natale, un’iniziativa speciale per coinvolgere il pubblico durante le festività.

Per gli amanti dell’arte “Passeggiando tra i capolavori”, una serie di visite guidate alla scoperta delle preziose opere esposte nelle sale dei Musei. Alle 10.30 visita al Parco Archeologico di Brescia romana e alle 15 al Museo delle Armi Luigi Marzoli.

Continua la mostra “The Touch of History – Natalia LL”, presso C.AR.M.E, in via delle Battaglie 61, con le opere cardine dell’artista visiva polacca che rappresenta la provocazione verso un sistema dell’arte chiuso nei confronti delle donne ma anche della società più in generale. Aperta da mercoledì a domenica, dalle 16 alle 20 oppure su appuntamento a info@carmebrescia.it.

Originali installazioni di light art si potranno ammirare al quartiere del Carmine, fino al 6 gennaio, con Lumina, un nuovo progetto per accendere il quartiere più creativo della città. Non le classiche luminare natalizie ma una vera e propria occasione di dialogo tra il sistema dell’arte contemporanea e il grande pubblico. Il viaggio luminoso inizia in via Porta Pile, prosegue in via delle Battaglie e termina con una installazione interattiva.

Ancora aperta, al Museo di Santa Giulia, la mostra Avremo anche giorni migliori. Zehra Doǧan. Opere dalle carceri turche. Per la prima volta la potenza iconica del lavoro dell’artista e attivista curda Zehra Doǧan irrompe in Italia. Sessanta opere tra disegni, dipinti, tecniche miste, realizzate durante la reclusione nel carcere di Tarso, in durissime condizioni ed eseguite con materiali di riuso. Apertura dalle 9 alle 17. Alle 16 ci sarà il laboratorio “Le emozioni in una notizia”, per famiglie con bambini dai 9 ai 12 anni.

La Pinacoteca Tosio Martinengo ospiterà Ptm Andata e Ritorno, progetto della Fondazione Brescia Musei che trasforma le “partenze” collegate alle richieste di prestito in “arrivi” di opere ospiti. Si potranno ammirare Disegni di Andrea Appiani, Carolina Lera Brozzoni in veste di Flora di Giovanni Franceschetti. Apertura dalle 9 alle 17.

L’arte africana contemporanea sarà protagonista del progetto espositivo Hic sunt leones. Percorsi nell’arte africana, dal rito al mito, allestito negli spazi di MO.CA. La mostra Africa Now, a cura di Albano Morandi e Gianvirgilio Cugini, e l’esposizione Sguardi Italiani sul continente africano, a cura di Renato Corsini e Carolina Zani, si potranno visitare dalle 15 alle 19.