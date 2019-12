Sabato al Circus la musica di Cristian Marchi dj

(red.) Sabato 21 dicembre al Circus beatclub di Brescia arriva Cristian Marchi, uno dei dj simbolo del divertimento italiano. La sua musica è infatti supportata dai dj più importanti del mondo, da David Guetta a Calvin Harris, da Dada Life a Bob Sinclar. Da Mykonos alla Polonia, dalla Corea all’Australia, dalla Francia alla Spagna, fino ovviamente all’Italia, Cristian Marchi è costantemente in tour e con la sua progressive house fa scatenare club e festival. Nato a Mantova, è oggi un vero fenomeno del mixer, un professionista che fa ballare oltre 100.000 persone ogni anno… Le sue giornate e le sue nottate, quando non è in tour, di solito le passa in studio, a creare nuova musica e scoprire nuovi talenti. Tra le sue produzioni discografiche più recenti c’è “Baker Street”,che contiene un featuring di Block ed è uscita su Time Records.

Domenica 22 al Circus beatclub di Brescia torna invece Soleil, un party già ben conosciuto in città e non solo. Soleil come dj guest mette in console Albert Marzinotto, un professionista del sound che tra l’altro è salito sul palco del Jova Beach Party la scorsa estate. Marzinotto, dj producer attivo in tutta Italia da tempo, quando è in console propone un viaggio nella musica, un viaggio colorato e sorprendente nella house music, senza limiti di tempo e contaminazioni…

E che succede la sera di Natale, il 25 dicembre? Chi ha voglia di bruciare ballando un po’ di calorie può passare dal Circus beatclub di Brescia e scatenarsi a ritmo di pop, hip hop & reggaeton, in una parola urban, con Vida Loca (nella foto). Sul palco e in console, per i party / musical Vida Loca non ci sono star del mixer (e presunte tali): lo spettacolo e il divertimento piacciono perché coinvolgono il pubblico e perché i dj Vida Loca (tra loro Tommy Luciani e Giulia Alberti) sono più bravi che famosi, proprio come le cantanti, gli mc e il corpo di ballo.