Canto della Stella domenica a San Giovanni

(red.) Si concluderà il 22 dicembre presso il teatro della Parrocchia di San Giovanni Evangelista in centro storico a Brescia il primo atto della stagione Us da le as , la stagione di dedicata al teatro dialettale con un appuntamento dedicato tutto al Natale grazie alla collaborazione con l’Associazione Culturale Choros, promotrice de “La Dodicesima Notte” il festival delle Stelle del bresciano, che quest’anno presenta l’anteprima del cartellone nella città di Brescia.

La tredicesima edizione de La Dodicesima Notte presenta la tradizione in città grazie alla nuova collaborazione instaurata con l’Associazione Palco Giovani e la rassegna Us da le As.

Un sodalizio più che azzeccato quello tra La Dodicesima Notte – che da oltre quindici anni valorizza i Canti della Stella – e Us da le As – mirata al linguaggio dialettale. La serata che si terrà domenica 22 dicembre, alle ore 16.00, nel Teatro della Parrocchia di S. Giovanni Evangelista nel cuore di Brescia è l’occasione perfetta per far conoscere una tradizione così sentita e presente nella provincia di Brescia anche nel suo capoluogo.

I Canti della Stella sono una tradizione caratteristica del periodo natalizio e non sufficientemente valorizzato nel bresciano. Un rito che si perpetua da secoli, ricco di magia e di quel fascino dato dal buio della notte, in cui decine di cantori si muovono per le vie dei piccoli borghi della Valle Sabbia, dell’Alto Garda e della Valle Trompia (sono oltre 40 i gruppi recensiti dall’Associazione Culturale Choros) cantando l’annuncio del Bambino che è nato e dell’arrivo dei Magi per adorarlo, seguendo una grande Stella. Una Stella che gli stessi cantori portano fieri per le strade a guidare anche il loro cammino, una Stella luminosa costruita con legno, carta colorata e vetro e – in molti casi – rotante. Evento atteso dagli abitanti e da tutti i luoghi in cui questo rito si svolge.

La ricerca di Choros verso una mappatura il più possibile completa della tradizione del Canto della Stella, ha portato a scoprire esperienze riconducibili alla tradizione in Valle Sabbia – dove si ha la più grande presenza di gruppi che ancora oggi svolgono regolarmente il rito, nell’Alto Garda in cui si hanno significative presenze e in Valle Trompia seppur con minor regolarità e ritualità nello svolgimento.

Con l’anteprima cittadina Choros porta in scena I CANTI DELLA STELLA NEL BRESCIANO per diffondere e far conoscere ad un pubblico sempre più ampio questo antico rito. Sarà uno spettacolo in cui 5 gruppi di cantori della Stella di Agnosine, Comero, Inzino, Vallio Terme e la Giovane Stella di Pompegnino faranno ascoltare al pubblico i propri canti tradizionali, alternati dalle letture a cura di Gabriele Reboni che accompagnerà il pubblico immergendolo nello spirito della tradizione e del Natale.

L’occasione, nel corso della serata, sarà anche quella di presentare ufficialmente il CD “IL CANTO DELLA STELLA. La tradizione in un’unica raccolta”. Un preziosissimo doppio CD che raccoglie ben 25 canti della tradizione eseguiti dai cori coinvolti dall’Associazione Culturale Choros nel progetto di valorizzazione Canto della Stella. La prima raccolta di completa di tutti i canti del bresciano è stata curata dall’Associazione Culturale Choros con la supervisione tecnica del noto cantautore bresciano Charlie Cinelli in collaborazione con l’Associazione Palco Giovani e Diffusione Arte.

Sul palcoscenico del Teatro S. Giovanni andrà via via a crearsi un grande coro composto da oltre 100 cantori, che regaleranno al pubblico un indimenticabile finale per augurare alla città un sereno Natale attraverso la musica e lo spirito comunitario che caratterizza la tradizione del Canto della Stella.

L’ingresso prevede il biglietto al costo di 6 euro (possibilità di prenotazione al tel. 335 7797944, attivo dopo le 18.30).

A contorno del pomeriggio, a cura della Diocesi, nel suggestivo Chiostro saranno in esposizione le opere fotografiche di Nicola Zaccaria, il presepe allestito da MCL, ristoro scaldacuori con the e vin brulè e bancarelle di beneficenza.