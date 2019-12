Torre Avogadro: sabato di musica, domenica di Natale

(red.) Ultimo week end della collettiva d’arte in Torre Avogadro a Lumezzane. Dopo i numerosi eventi organizzati durante il periodo di apertura seguono, per chiudere in bellezza, altri due appuntamenti non meno importanti. Sabato 21 dicembre 2019 alle ore 20.30, ” Quelli della Piazza” allieteranno la serata con musica. Per non deludere nessuno ci saranno 3 generi musicali dislocati ognuno per ogni piano della Torre.



Domenica 22 dicembre 2019 invece alle ore 18.00, le guide di “Scopri Brescia” terranno una conferenza sul nostro Natale, racconti e anedotti relativi a questa festività, per quale motivo ci sono le palline appese all’albero? e il panettone? venite a scoprirlo.

A seguire finissage con la tradizionale festa di Natale con un ricco buffet dell’Associazione “Amici dell’Arte” per scambiarsi gli auguri e ringraziare il numeroso pubblico che ha partecipato e che ci si augura non farà mancare la loro presenza nemmeno nell’ultimo week end.