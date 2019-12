Jet Set Roger sabato sera al Carmen Town

(red.) Sabato 21 dicembre 2019 CARMEN TOWN Via Fratelli Bandiera (Brescia) presenta Il concerto di Natale di Jet Set Roger! Il cantante anglo-italiano torna a stabilirsi a Brescia dopo 6 anni di trasferta fiorentina, e si appresta a rinverdire quella che era ormai diventata una vera e propria tradizione cittadina.

Il concerto, che varcherà così il traguardo delle venti edizioni, verrà riproposto in una veste più raccolta ed intima, a recuperare lo spirito “da taverna” degli inizi, e vedrà Jet Set Roger esibirsi al pianoforte e al canto accompagnato dalla veterana Cristiana Negroni alla seconda voce, e dai fratelli Nicola e Mauro Carraro rispettivamente alla chitarra acustica e al cajon.

L’appuntamento è per Sabato 21 Dicembre alle ore 21:30 al Carmen Town, in Via Fratelli Bandiera 3. È gradita la prenotazione, specie per chi vorrà cenare al ristorante adiacente la sala della musica.