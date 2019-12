(red.) Verrà inaugurata il prossimo giovedì 19 dicembre alle 19, presso il contesto espositivo di Bottega Alta a Rezzato, l’undicesima edizione della mostra fotografica >inattovisivo<. Sono 48, per questa edizione, le stampe in grande formato (cm 150×120) degli altrettanti creatori, esposte all’evento che ormai è un appuntamento fisso annuale per il circuito fotografico bresciano.

Esporranno a >inattovisivo< 48 autori che hanno frequentato la scuola di fotografia di Carla Cinelli, fotografa bresciana e pioniera nell’insegnamento, che riesce a coinvolgere gli allievi portandoli ad esprimere visivamente pensieri e concetti in maniera personale. Le immagini esposte sono il traguardo di un lavoro lungo e costante seguito da Carla, trattano i più temi differenti e sono realizzate con diverse tecniche fotografiche, scelte personalmente dagli autori.

Il riscontro del pubblico alle scorse edizioni è stato notevole ed il confronto con gli ospiti, ha l’intento di generare nuovi flussi creativi.

La mostra è una grande occasione per diffondere l’arte visiva della fotografia contemporanea, un’arte in continua mutazione e dalle mille sfaccettature interpretative.

L’inaugurazione della mostra >inattovisivo< è per giovedì 19 dicembre 2019 alle ore 19.00, presso la sala espositiva di Bottega Alta in via Perlasca, 28 a Rezzato BS.

La mostra sarà aperta al pubblico venerdì 20 dicembre dalle ore 19 alle ore 23, sabato 21 dicembre dalle ore 11 alle ore 19 e domenica 22 dicembre dalle ore 11 alle 19.

Dopo il successo dello scorso anno (mille euro dati in beneficenza) anche quest’anno viene riproposta “Una foto per la vita”, iniziativa che mette in vendita copia delle immagini esposte in formato 30×40 a favore dell’Associazione Intermed onlus di Brescia . Le fotografie potranno essere acquistate durante le aperture.

I 48 autori in mostra:

Alberto Aloisi

Andrea Lupezzi

Chiara Luppi

Damiano Baccherassi

Daniela Carli

Dario Scalvini

Davide Brunori

Davide Zampatti

Ezio Mereghetti

Fabrizia Folsi

Fiorenza Stefani

Giacomo Faggionato

Giovanni Lupezzi

Giovanni Melgazzi

Giulia Moroni

Giulia Tortora

Giuliana Beretta

Gloria Tameni

Ivano Catini

Lara Agosti

Laura Novelli

Marco Cortese

Marco Manaresi

Mariangela Bertoloni

Marina De Mitri

Mariosalvo Russo

Matteo Agosti

Matteo Pagani

Matteo Scalvenzi

Maurizio Bocchi

Melania Marenzi

Michela Gozio

Mirko Tarragoni

Natalia Elena Massi

Paola Viviani

Roberta Bina

Roberto Facchetti

Rossella Giacomelli

Samanta Turati

Saura Bianchi

Simona Ghidini

Simone Ragnoli

Stefania Pilatti

Stefano Losio

Stefano Mondoni

Tamara Mestriner

Valentina Massetti

Vittorio Arena