Rassegna Ligasacchi, Filarmonica di Brescia al San Barnaba

(red.) Settimo appuntamento domenica 15 dicembre alle ore 17,00, presso l’Auditorium San Barnaba per la Rassegna bandistica 2019 “Giovanni Ligasacchi” promossa dall’Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” – Banda cittadina di Brescia – con il patrocinio del Comune di Brescia. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

Protagonista del concerto, che è l’anteprima dello spettacolo che la “Isidoro Capitanio” propone al Teatro Grande il prossimo 22 dicembre, è la Banda cittadina di Brescia diretta da Sergio Negretti e Giuliano Mariotti. Il programma prevede l’esecuzione dei seguenti brani: S. Negretti, Carlo March; G. Facchinetti / trascr. S. Negretti, Piccola Suite per Banda Sinfonica, dalle musiche di scena per il dramma “Un uomo è un uomo” di Bertolt Breckt (1. Introduzione 2. Prologo 3. Marcia militare 4. Canzone dei soldati 5. Musica del circo); V.G. Brandt / trascr. J. Glenesk Mortimer, Konzertstuck Nr. 2 in Es Dur Op. 12, tromba solista: Andrea Squassina; K.J. Alford, A Musical Switch; Robert Jager, Third Suite (I. March II. Waltz III. Rondò); G. Mariotti, Symphony n. 3 (Allegro – Adagio – Allego); J. Offenbach, Ouverture da Orphée aux enfers.