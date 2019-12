Elnòs Shopping, tra Santa Lucia e laboratori creativi

(red.) Un weekend dedicato al mondo di Santa Lucia, dei libri e dell’ecosostenibilità. A ELNÒS Shopping, tutto è pronto per un fine settimana speciale, dedicato ad adulti e bambini.

Venerdì 13 dicembre, Santa Lucia sarà passata negli spazi di ELNÒS Junior e avrà lasciato una dolcissima sorpresa per tutti. Mentre, sabato 14 si terrà il Funny Saturday Show, dove i più piccoli potranno mostrare il proprio talento e vivere un pomeriggio da star. Domenica 15, invece, si terranno i giochi a squadre di Play&Fun.

Sabato 14 e domenica 15 dicembre, dalle ore 10 alle 19, presso lo spazio eventi del primo piano, si terrà Verde Natale – Regaliamoci il nostro Pianeta, il laboratorio creativo per famiglie, in collaborazione con esperti di educazione ambientale di CAUTO cooperativa sociale. Le persone potranno così scoprire gli alberi di riciclo, creare un biglietto natalizio da donare e lasciare un augurio per il Pianeta all’interno del “Bosco Recuperato”.

Infine, sabato 14 dicembre, come ogni sabato, dalle ore 10 alle 12, presso l’area Booky Book Lovers, sarà attivo il servizio bibliotecario di iscrizione, prestito e restituzione libri in collaborazione con Rete Bibliotecaria Bresciana. In programma, vi saranno anche laboratori e momenti di lettura per bambini, a cura di Abibook, che ruoteranno attorno alla storia di Santa Lucia. Tutti gli eventi a ELNÒS Shopping sono liberi e gratuiti.