La Festa delle Feste, domenica teatro per bambini

(red.) Domenica 15 dicembre 2019, ore 16.30 La Festa delle Feste – Teatro Telaio Ospitaletto (Brescia)

Sala Polifunzionale – Via Martiri della Libertà, 40. Biglietto unico a 6 euro.

Un garzone pasticcione deve allestire un grande banchetto a cui sono stati invitati tutti, ma proprio tutti…

Sembra non manchi nulla eppure… Qual è l’ingrediente che ancora manca perché la festa possa avere inizio?

Si fanno avanti quattro animali, un gatto, una mucca, un cammello e un dromedario che stanno tutti accompagnando i loro rispettivi padroni in un posto che sembra da tutt’altra parte: La Mecca, il Gange, Betlemme.

Uno spettacolo che usa immagini e parole semplici per raccontare storie che si tramandano da migliaia di anni, perché l’accoglienza possa cominciare dalla conoscenza delle proprie e delle altrui tradizioni.