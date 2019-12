Dialogare con le immagini, “Il cinema vi augura”…

(red.) DIALOGARE CON LE IMMAGINI: nove incontri tematici intorno alla Settima Arte a cura del critico cinematografico Massimo Morelli. Gussago, Biblioteca Comunale “Carlo Bonometti”, p.zza San Lorenzo, ore 20.45. Evento in programma mercoledì 11 dicembre.

IL CINEMA VI AUGURA…Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Ti ricordi quel magnifico periodo dell’anno in cui rimanevi sveglio fino a tardi per aspettare l’arrivo di Babbo Natale?

Quel periodo dove, grazie forse alle attesissime vacanze scolastiche, tutto sembrava più bello?

Quale migliore occasione se non il periodo che precede il Natale per recarsi in Biblioteca, far tornare in vita quei momenti ed emozionarsi con una scelta di belle immagini tratte da film che, per tema o ambientazione, parlano della “festa” per eccellenza.

Ovviamente non ci riferiamo ai classici “cinepanettoni”, che hanno il Natale soltanto nel titolo, ma ai tanti film per bambini e adulti che narrano storie e racconti a tema natalizio.

Il Comune di Gussago, mercoledì 11/12 alle h. 20,45, vuole fare proprio questo, coinvolgere ognuno di noi nella magia di storie narrate da grandi registi (dai classici Frank Capra e Tim Burton al divertente romanticismo delle odierne commedie).

La serata, ideata e condotta dal critico cinematografico Massimo Morelli, presenterà una rassegna di immagini ispirate da film che pongono l’attenzione sui valori morali e spirituali della ricorrenza religiosa, ma anche sull’amicizia e sulla solidarietà.

L’incontro si terrà in una saletta della Biblioteca (Piazza San Lorenzo) e sarà un’occasione irripetibile per godersi su grande schermo tanti film indimenticabili, classici e non, dedicati alle feste natalizie dall’inizio del cinema ai giorni nostri. E, allora, cosa aspettate? Siete pronti per lasciarvi avvolgere con la magia delle immagini in movimento dall’atmosfera del Natale?

Gli appuntamenti 2020:

15.1.2020

CINEMA (DI)VINO

Il cinema da gustare, un calice di emozioni

29.1.2020

TESTIMONI DEL DOLORE

Conoscere e ricordare per non rivivere

12.2.2020

CINEMA, POESIA E AMORE

Un dialogo ininterrotto

26.2.2020

IL PIACERE DI SCRIVERE

Il diario diventa cinema

11.3.2020

MISTERI FMMINILI

Il fascino (in)discreto della bellezza

25.3.2020

GEOGRAFIE CINEMATOGRAFICHE

Fotogrammi in movimento

15.4.2020

CINEMA&SPORT

La palestra dello sguardo

6.5.2020

DIVERSAMENE CINEMA

Il coraggio delle differenze