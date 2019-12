L’orchestra di Santa Cecilia celebra Dudamel al Grande

(red.) La Stagione 2019 del Teatro Grande di Brescia si chiude con una serata di assoluto prestigio che vedrà protagonista l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia mercoledì 11 dicembre alle 20.30. La prestigiosa compagine orchestrale italiana, una delle più affermate degli ultimi anni, torna nuovamente a Brescia, nell’ambito di un accordo triennale con la Fondazione del Teatro Grande che già lo scorso anno ha accolto in cartellone il concerto dell’Orchestra diretta dal Maestro Mikko Franck.

In questa occasione la formazione della Santa Cecilia sarà diretta dal celeberrimo Gustavo Dudamel, il giovane direttore venezuelano osannato dalla critica internazionale. Cresciuto nell’ambito de El Sistema – lo straordinario progetto sociale e musicale che in Venezuela ha dato un fondamentale contributo alla vita di tanti giovani, sottraendoli alle difficili condizioni di vita in quel paese – Gustavo Dudamel è oggi uno dei direttori d’orchestra più prestigiosi del mondo e una delle personalità artistiche più influenti del pianeta.