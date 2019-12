La Bocca del Lupo domenica per Visioni urbane

(red.) Il progetto “Visioni urbane – Festival del cinema nella città” è un’iniziativa ideata e realizzata da Fondazione Micheletti in collaborazione con il Comitato provinciale “Cinema e Scuola”. Il progetto ha la forma di un piccolo festival del cinema urbano articolato in varie scuole di Brescia. L’iniziativa è pensata quale occasione di riflessione sulle trasformazioni della città – Brescia ma non solo – a partire dalle potenzialità del codice cinematografico.

Programma: LA BOCCA DEL LUPO /di Pietro Marcello

PROIEZIONE DEL FILM DOMENICA 8 DICEMBRE 2019, ORE 17:00. Presso sala studio Fondazione Luigi Micheletti, Via Cairoli 9, Brescia

– Proiezione del film “La bocca del lupo” di Pietro Marcello; a seguire il commento degli storici Marcello Anselmo e Jeff Quiligotti.