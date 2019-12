Buon Natale Brescia, gli eventi di sabato 7 dicembre

(red.) Buon Natale Brescia, il programma realizzato e promosso dal Comune di Brescia per aspettare e vivere il magico periodo del Natale, continua con un calendario fitto di eventi e appuntamenti, realizzati con la preziosa partecipazione di molte realtà cittadine.

Sabato 7 dicembre torna nello spazio di C.Ar.M.E – Centro Arti Multiculturali Etnosociali, in via delle Battaglie 61, il mercatino di prodotti artigianali “L’ho fatto io”. Si potranno trovare tante idee regalo originali anche al mercatino di Natale di Brescia èqua in piazza Tebaldo Brusato, dalle 10 alle 22. Per i più piccini, in piazza Mercato ci sarà la Giostra di Natale d’epoca.

Inoltre, appuntamento con il mercato Emporium in largo Formentone, in piazza Loggia, in piazza della Vittoria, in via IV Novembre e in via X Giornate. Per recuperare l’evento del 18 maggio, soppresso in occasione della Mille Miglia, il mercato Emporium Loggia si terrà anche domenica 8 dicembre. Originali installazioni di light art si potranno ammirare al quartiere del Carmine, fino al 6 gennaio, con Lumina, un nuovo progetto per accendere il quartiere più creativo della città. Non le classiche luminare natalizie ma una vera e propria occasione di dialogo tra il sistema dell’arte contemporanea e il grande pubblico. Il viaggio luminoso inizia in via Porta Pile, prosegue in via delle Battaglie e termina con una installazione interattiva. Dalle 15.30 alle 17.30, in piazza Mercato, ci sarà spazio per la lettura con Bibliobus, la biblioteca itinerante del Comune di Brescia, a disposizione con tanti suggerimenti e libri, anche da prendere in prestito.

A Casa Molloy (via Marziale Ducos 2/b), dalle 20 appuntamento con Birrifici erranti, festival per scoprire i più particolari microbirrifici d’Italia.

Al Museo di Santa Giulia prosegue la mostra Avremo anche giorni migliori. Zehra Doǧan. Opere dalle carceri turche. Per la prima volta la potenza iconica del lavoro dell’artista e attivista curda Zehra Doǧan irrompe in Italia. Sessanta opere tra disegni, dipinti, tecniche miste, realizzate durante la reclusione nel carcere di Tarso, in durissime condizioni ed eseguite con materiali di riuso. Apertura dalle 9 alle 18. Il Museo di Santa Giulia ospiterà anche il laboratorio “I desideri crescono sugli alberi!” alle 10, dedicato alle diverse tradizioni dell’albero di Natale, per famiglie con bambini dai 2 ai 4 anni. Alle 16 si terrà inoltre “Le emozioni in una notizia”, laboratorio per famiglie con bambini dai 9 ai 12 per approfondire il lavoro di Zehra Doǧan.

La Pinacoteca Tosio Martinengo ospiterà Ptm Andata e Ritorno, progetto della Fondazione Brescia Musei che trasforma le “partenze” collegate alle richieste di prestito in “arrivi” di opere ospiti. Si potranno ammirare la Niobe di Luigi Basiletti e Carolina Lera Brozzoni in veste di Flora di Giovanni Franceschetti. Apertura dalle 9 alle 18.

L’arte africana contemporanea sarà protagonista del progetto espositivo Hic sunt leones. Percorsi nell’arte africana, dal rito al mito, allestito negli spazi di MO.CA. La mostra Africa Now, a cura di Albano Morandi e Gianvirgilio Cugini, e l’esposizione Sguardi Italiani sul continente africano, a cura di Renato Corsini e Carolina Zani, si potranno visitare dalle 15 alle 19.

L’Associazione Artisti Bresciani – Aab allestirà la mostra “L’Ottocento e il Novecento nelle collezioni delle istituzioni bresciane. Le opere d’arte della fondazione Casa di Dio”, aperta dalle 16 alle 19.30. L’ingresso è libero e gratuito.

Al Museo Nazionale della Fotografia si potrà visitare, dalle 16 alle 18.45, la mostra Attimi – Fotografie di Roberto Marchi. Marchi coglie la vita di sorpresa, per strada, agli eventi, in quella frazione di secondo in cui tutti gli elementi compositivi (persone, luce, dettagli) si trovano in un equilibrio tra di loro.

Alle 18, al Teatro Grande, verrà trasmessa in diretta via satellite dal Teatro alla Scala di Milano la prima rappresentazione della Stagione d’Opera e Balletto 2019-2020 Tosca di Giacomo Puccini. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti e previo ritiro dei coupon d’ingresso in distribuzione alla biglietteria il giorno dell’evento.

Al Teatro Mina Mezzadri, sempre alle 20.30, Ctb – Centro Teatrale Bresciano metterà in scena Viaggio al centro della terra. Da Jules Verne. Un tuffo dentro uno dei più grandi romanzi dell’Ottocento, una sfida teatrale e drammaturgica ispirata al capolavoro di Verne. In equilibrio tra parola e musica, Viaggio al centro della terra è diretto da Elisabetta Pozzi e affidato alla bravura attoriale di Graziano Piazza. “La parola giusta”, invece, è il titolo dello spettacolo di commemorazione dei 50 anni dalla strage di piazza Fontana e dei 45 anni dalla strage di piazza Loggia che sarà rappresentato alle 20.30 al Teatro Sociale.

La rappresentazione è patrocinata dalla Casa della Memoria di Brescia e di Milano ed è stata realizzata con il sostegno del Comune di Brescia, del Comune di Milano, di Regione Lombardia e di Fondazione ASM nell’ambito del programma di commemorazioni delle stragi di Piazza della Loggia e di Piazza Fontana.

Al Cinema Nuovo Eden alle 15, per la rassegna Laboratori, verrà proiettato “Reverse”, per ragazzi dai 9 agli 11 anni.